Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ve Yavuzeli ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Araban Emniyet Amirliği ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenlendi.

Araban ve Yavuzeli'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda biri kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri

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