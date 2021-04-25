Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 4'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan