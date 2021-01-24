Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

24.01.2021 00:35 | Son Güncelleme: 24.01.2021 00:38
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla çalışma yürüttü.

Ekipler, çalışma kapsamında 3 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramasında satışa hazır uyuşturucu ile satıştan elde edildiği değerlendirilen para bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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