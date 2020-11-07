Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

07.11.2020 19:53 | Son Güncelleme: 07.11.2020 19:57
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Burç Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Suriye uyruklu 3 kişinin uyuşturucu sattığını tespit etti. Şahinbey ilçesine bağlı Burç ve Vatan mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri yakaladı.

Adreslerde yapılan aramada ise 1050 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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