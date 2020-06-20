Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 93 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
20.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:28
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 93 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 93 şüpheli yakalandı.
Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 197 gram uyuşturucu madde, 22 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden" işlem başlatıldı.
Kaynak: AA