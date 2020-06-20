Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 93 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı
20.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 20.06.2020 13:28

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda yakalanan 93 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 93 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 197 gram uyuşturucu madde, 22 kök Hint keneviri, 3 hassas terazi, iki uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden" işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi Haber
Parayı çekmeye giderken dolandırdığı galericilere yakalandı, tekme tokat dayak yedi
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu Haber
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar endişelendirdi Haber
Normalleşmeyle beraber vaka sayısının yükselişe geçtiği ülkemizde LGS sınavı için oluşan kalabalıklar...
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu Haber
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Rusya liginde bir maçta 10 gol yiyen kaleci maçın adamı ödülünü aldı
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Benzin deposu kapağını kullanarak otomobil çalan hırsızın görüntüleri kameraya yansıdı
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Hastanede şoke eden görüntü! Doktor, yoğun bakım servisinde bisiklet sürdü
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Adana'da bir çiftin bıçaklı kavgasında kadın yaralandı, bileği kesilen kocası öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Üçüncü kattan düşen genç kız, balkon tentesi sayesinde hayata tutundu
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Nurtaç Canan'ın ismini kanıyla parkeye yazdığı zanlının ilk ifadesi: Pişmanım
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
TOKİ'nin 1 milyonuncu konutunun anahtarını ev sahibine Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
İnşaat mühendisi iki bölgemizi uyardı: Binalar sağlam değil, 5'lik depremde yapıların %90'ı yıkılır
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Tavlada üst üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Binali Yıldırım Mehmet Özhaseki Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Emre Kınay Demet Evgar Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Fatih Terim Mustafa Cengiz Tahir Karapınar Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Türk Galatasaray
Şu an buradasınız: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 93 şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 13:36:22. #1.15#
title