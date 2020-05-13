Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
13.05.2020 11:50 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:50
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, 9 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 32 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA