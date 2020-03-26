Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
26.03.2020 12:52 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:10
Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Bir miktar uyuşturucu ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA