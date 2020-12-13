Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı

13.12.2020 09:19 | Son Güncelleme: 13.12.2020 09:22
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 66 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 66 zanlı yakalandı, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 66 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 3 kilo 646 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 4 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlıdan 9'u tutuklandı, 2'si adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltında bulunan 55 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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