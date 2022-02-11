Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde 90 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 55 fişek ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.