Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA, Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 7 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken adreslerde 90 gram uyuşturucu madde, 3 tabanca, 55 fişek ele geçirildi.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Uyuşturucu, Gaziantep, Hisarcık, Nizip, Güncel, Haberler

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