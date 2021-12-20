Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
AA / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel
Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Araban ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler belirlenen 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli emniyete götürüldü.
AA / Mahmut Bazlama - Son Dakika Haberleri
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