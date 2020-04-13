Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli yakalandı, yapılan aramalarda 23 gram uyuşturucu, bir hassas terazi ve bin 120 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA