Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
11.04.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:12
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Çalışmada 6 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 56 gram uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve bir hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA