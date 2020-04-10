Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
10.04.2020 15:22 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:22
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı silah, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile bir hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA