Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotikle Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezinde uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 3 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 kurusıkı silah, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ile bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA