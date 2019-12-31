Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 4 kilogram esrar, bir hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA