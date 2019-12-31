Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

31.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:38
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 4 kilogram esrar, bir hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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