Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 6 kişi tutuklandı
21.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 10:20
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal