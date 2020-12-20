Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli gözaltına alındı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 53 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 53 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda 168 gram uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca, bir pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gözaltındaki 47 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak