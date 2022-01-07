Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, H.B, K.U, M.T. ve O.B. nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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