Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İSLAHİYE, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlü Narkotik Şube Müdürlüğü ile İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B, H.B, K.U, M.T. ve O.B. nöbetçi hakimlikçe "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

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