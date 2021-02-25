GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

25.02.2021 21:53 | Son Güncelleme: 25.02.2021 22:09

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir evde bazı şüphelilerin uyuşturucu kullandığı ve sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada, su ısıtıcısının altına gizlenmiş 120 gram sentetik uyuşturucu, 85 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira ele geçirdi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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