GAZİANTEP - Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esentepe Mahallesi'nde bir evde bazı şüphelilerin uyuşturucu kullandığı ve sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Adreste yapılan aramada, su ısıtıcısının altına gizlenmiş 120 gram sentetik uyuşturucu, 85 gram esrar, 5 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 50 lira ele geçirdi.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı