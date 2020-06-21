Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
21.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 11:42

Gaziantep'te bir bağ evine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan kırsal bir mahalledeki bağ evinde uyuşturucu madde imalatı yapıldığını tespit etti.

Araştırma ve incelemelerin ardından ekiplerin operasyon düzenlediği bağ evinde, 3 kilogram sentetik uyuşturucu, 19 kilogram sodyum asetat, 10 gram kırmızı fosfor ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında ise "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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