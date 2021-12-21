Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bir adreste yaptığı aramada, 138,30 gram metamfetamin, 48 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tabanca, bir kurusıkı tabanca, bir hassas terazi ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri

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