Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı
03.12.2020 14:11 | Son Güncelleme: 03.12.2020 14:14
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin kentte uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 77,8 gram esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, H.B, B.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek