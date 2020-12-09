Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

09.12.2020 10:53 | Son Güncelleme: 09.12.2020 10:56
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 411 gram uyuşturucu, 3 hassas terazi, ruhsatsız 8 tabanca, 3 pompalı tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 27 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

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