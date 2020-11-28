Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

28.11.2020 09:05 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:08
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat kaçta başlıyor? İçişleri Bakanlığı detayları paylaştı
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Yakalanmasalar bize bunu yedireceklerdi! Sağlığımızı hiçe sayan firma hak ettiğini buldu
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü
Öldü diye morga konan kişi, atardamarı kesilince çığlık atarak hayata döndü

Adreslerdeki aramalarda 433 gram uyuşturucu, 93 uyuşturucu hap, hassas terazi, ruhsatsız 7 tabanca ve iki tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 5'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
DEAŞ operasyonu: 18 şüpheli gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Alaattin Çakıcı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sıla Hadise Beyonce Deniz Seki
Spor Samatta Mbaye Diagne Malcolm Thomas Robert Prosinecki Christian Luyindama
Tüm Haberler Türk Kaza Adana Malatya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 09:08:35. #1.14#
title