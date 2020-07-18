Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 31 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 31 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticareti" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 136 gram uyuşturucu, 5 ruhsatsız silah ve bunlara ait fişek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA