Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Gaziantep'te 31 Temmuz 2018 tarihinde Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği Narkotim ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu.

Gaziantep'te 31 Temmuz 2018 günü yapılan operasyonda 2 adet tüfek, 33 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 5 gram esrar ele geçirilirken 3 kişi de gözaltına alın. Gözaltına alınan şahıslardan O.Ö, A.T.ve A.A emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine konuldu. - GAZİANTEP