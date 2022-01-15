Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Mehmet Akif Parlak - Haberler | Güncel

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 618 gram bonzai, 1 hassas terazi, 1 tabanca, 4 cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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AA / Mehmet Akif Parlak - Son Dakika Haberleri
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Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

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