Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Haberler
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
AA / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Şahinbey ilçesinde durumundan şüphelenilen aracı durduran ekipler, 13 kilo 350 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirdi.

Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Adsız Günebakan - Son Dakika Haberleri

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