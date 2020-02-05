Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

05.02.2020 21:22 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:28
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

'te tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burç Esentepe Mahallesi'nde bir adreste uyuşturucu ticareti ve imalatı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adrese düzenlenen operasyonda S.O. (27), K.S. (23) ve H.Ö. (32), yakalandı, 50 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram esrar, uyuşturucu madde kullanımında yararlanılan aparat, 1 ruhsatsız tabanca, 2 av tüfeği, çeşitli bıçaklar ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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