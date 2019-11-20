Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

20.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 20.11.2019 17:20

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Sanayi Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde durumundan şüphelenilen bir aracı durduran ekipler, yaptığı aramada, 6,31 gram metamfetamin, 1 bıçak, bir miktar sahte dolar ve 2 sahte bilezik ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA