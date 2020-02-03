Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

03.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:54

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 550 gram eroin ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Ekim Mahallesi'nde bir ev ve araçta arama yaptı. Aramalarda 1 kilogram sentetik uyuşturucu ve 550 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA