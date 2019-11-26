Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 25 şüpheli yakalandı

26.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:34

Gaziantep'te farklı tarihlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte farklı tarihlerde 12 adrese özel harekat ekiplerinin desteğiyle operasyon düzenledi.

Operasyonlarda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 25 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda ise 41 gram esrar, 23 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 4 kuru sıkı tabanca, 2 cep telefonuyla uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA