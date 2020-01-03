Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı

03.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:40

Gaziantep'te 720 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 zanlının gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesindeki Hacıbaba, Mithatpaşa, Hasırcıoğlu ve Çağlayan mahallelerinde sokak satıcılarına yönelik 62 ekip ve 720 personelin katılımıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

İki sabit uygulama noktasında 130 araçta arama yapıldığı, 380 kişinin üst aramasından geçirildiği operasyonda 35 adrese de eş zamanlı baskın düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Operasyonda 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 400 gram esrar, 650 gram metamfetamin, 220 gram eroin, 100 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi, 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından 24 kişi gözaltına alındı."

Kaynak: AA