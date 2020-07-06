Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 73 gram uyuşturucu, 6 uyuşturucu hap ve bir kök Hint keneviri ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA