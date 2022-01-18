Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
AA / Fırat Özdemir - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen araçta arama gerçekleştirdi.
Araçta, 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
AA / Fırat Özdemir - Son Dakika Haberleri