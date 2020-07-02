Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te 10 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
02.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 02.07.2020 20:47
Gaziantep'te 10 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şahinbey ilçesi Burç mevkisinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerinin söz konusu adrese düzenlediği operasyonda 10 kilo 150 gram esrar, bir tabanca, bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA