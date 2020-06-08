Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 83 kilogram esrar, 200 uyuşturucu hap, 5 ruhsatsız tasanca ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA