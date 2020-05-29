Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli yakalandı
29.05.2020 09:39 | Son Güncelleme: 29.05.2020 09:39

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 19 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 104 gram uyuşturucu, 9 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, 2 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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