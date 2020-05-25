Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli yakalandı Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 47 gram uyuşturucu, 428 kök Hint keneviri, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve 51 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA