Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli gözaltına alındı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlarda 301 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanmasının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde çok sayıda operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde belirlenen şüphelilere yönelik özel harekatçıların da desteğiyle düzenlenen operasyonlarda 986 gram bonzai, 535 gram sentetik uyuşturucu, 162 gram esrar, 94 gram eroin, 574 kök kenevir, 28 uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, operasyonlar kapsamında 301 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 285'i adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 16 şüpheli ise, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş

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