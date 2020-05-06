Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, 16 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 1 ruhsatsız tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 19 kartuş ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA