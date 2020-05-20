Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
20.05.2020 10:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 10:10

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 130 gram uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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