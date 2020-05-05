Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
05.05.2020 10:40 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:40

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 216 gram uyuşturucu, 62 uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, iki hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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