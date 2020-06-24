Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 450 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
24.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 24.06.2020 12:10

Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik 450 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, 5 mahallede önceden belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince mahalleye giriş çıkışların kapatıldığı ve İnsansız Hava Aracı Büro Amirliği ekiplerinin de drone ile destek verdiği operasyonda, bazı evlerin kapısı "koçbaşı" ile açıldı.

Narkotik dedektör köpeği "Gece"nin de kullanıldığı ev aramalarında, 1 kilo 80 gram esrar, 230 gram eroin, 80 kenevir, 4 hassas terazi, 3 tabanca, 80 uyuşturucu hap, 81 şişe kaçak içki, bıçak ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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