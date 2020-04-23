Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 190 gram uyuşturucu, 72 uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA