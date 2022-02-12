Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezi ve Nizip ilçesinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı değerlendirilen 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.