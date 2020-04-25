Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda bir miktar uyuşturucu madde, iki ruhsatsız tabanca, 58 mermi, bir tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA