Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil ilçe emniyet müdürlükleri ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 92 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 1 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak: AA