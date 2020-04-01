Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
01.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:10
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda 11 şüpheli yakalandı, adreslerde 2 ruhsatsız tabanca, bir kesici alet, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA