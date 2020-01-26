Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

26.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:44
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

İstiklal, Konak ve 23 Nisan mahallelerinde durumundan şüphelenilen 10 şüpheliyi durduran ekipler, yaptıkları üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemeleri sürüyor.

Kaynak: AA
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