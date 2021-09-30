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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram esrar uyuşturucu maddesi ve tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan S.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri
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