Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Haberler | Güncel
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.
Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 kilo 80 gram sentetik uyuşturucu, 52 gram esrar uyuşturucu maddesi ve tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan S.T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
AA / Fevzi Kemal Karagöz - Son Dakika Haberleri